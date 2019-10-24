شكرا لبحثكم عن خبر مغردو اليمن ولبنان يجبرون ”ملياردير مصري” على الاعتذار بعد اساءته للبلدين في تغريدة له والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - برر الملياردير المصري نجيب ساويرس من سخريته في نكته سخر منها من المظاهرات في لبنان والحرب في اليمن قام بنشرها على صفحته على موقع تويتر واثارت الجدل حول العالم العربي .
وقال ساويرس في تغريدة جديدة له ردا على الفنانة اللبنانية نيكول سابا : " أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول"
واضاف ساويس : " الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى !".
واعتبر كثير من المتابعين كلام ساويرس في تغريدته اعتذارا غير مباشر لليمن ولبنان من الاساءة التي قام بها في نشر تلك النكته .
وجاء تبرير ساويرس بعد ردود افعال غاضبة من اليمنيين واللبنانين على تغريدته المسيئة .
وكانت تغريدة ساويرس قد اثارت الراي العام العربي ونجوم الفن والمشاهير بسبب سخريته من المظاهرات والماساة في لبنان واليمن .
Naguib Sawiris
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@NaguibSawiris
أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى !
…
والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة #عيب https://t.co/5P0e1ohdrg— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) October 19, 2019
Nicole Saba
✔
@NicoleSabaaa
والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة #عيب
…
نكتةًاليوم : pic.twitter.com/nCp4d6pFLe— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 19, 2019
10.9K
12:08 AM - Oct 20, 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.