شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون مستمرون بحصد أرواح الأطفال .. قذيفة حوثية تفصل رأس طفل عن جسده بتعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قٌتل طفل بقذيفة حوثية، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة الضباب غربي محافظة تعز
وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني": أن الطفل " عبد الرحمن حبيب " قُتل مساء اليوم بفعل قذيفةٍ أطلقتها المليشيات الحوثية إلى جوار منطقة السجن المركزي في الضباب وهو المكان الذي كان يتواجد فيه الطفل عبد الرحمن حبيب.
ونشر المصور "فهد المخلافي" على حائططه بموقع "فيسبوك" صورة للطفل قائلاً: "أن القذيفة تسببت بفصل رأس الطفل عن جسده في جريمةٍ بشعةٍ تضاف إلى رصيد المليشيات الإجرامي" .
يذكر أن قناص المليشيات استهدف يوم أمس طفلة في مديرية جبل حبشي إلى الغرب من المحافظة وتوفت على الفور.
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