شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون مستمرون بحصد أرواح الأطفال .. قذيفة حوثية تفصل رأس طفل عن جسده بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قٌتل طفل بقذيفة حوثية، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة الضباب غربي محافظة تعز

وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني": أن الطفل " عبد الرحمن حبيب " قُتل مساء اليوم بفعل قذيفةٍ أطلقتها المليشيات الحوثية إلى جوار منطقة السجن المركزي في الضباب وهو المكان الذي كان يتواجد فيه الطفل عبد الرحمن حبيب.

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ونشر المصور "فهد المخلافي" على حائططه بموقع "فيسبوك" صورة للطفل قائلاً: "أن القذيفة تسببت بفصل رأس الطفل عن جسده في جريمةٍ بشعةٍ تضاف إلى رصيد المليشيات الإجرامي" .



يذكر أن قناص المليشيات استهدف يوم أمس طفلة في مديرية جبل حبشي إلى الغرب من المحافظة وتوفت على الفور.