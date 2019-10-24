شكرا لبحثكم عن خبر ناشط حوثي يهدد بفصل الكهرباء عن ثلاجة ”صالح” وإخراجها الى مقلب ”الازرقين”! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه ناشط حوثي تهديدات عدة لنشطاء وأعضاء واعلاميو حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، مهددا إياهم بـثلاجة "الرئيس الراحل علي عبدالله صالح" الذي اغتالته المليشيا بمنزله خلال انتفاضة ديسمبر 2017.

وكتب الناشط الحوثي حسين الاملحي، على صفحته بالفيسبوك، رصدها "المشهد اليمني"، قائلا: " صورتي با اخرج الثلاجة الازرقين، خسرتنا ديزل( في اشارة الى الثلاجة التي تخفي فيها المليشيا جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، بعد وصول المفرج عنهم في قضية جامع الرئاسة الى مأرب".

وأضاف الاملحي مهدداً: "لا نخفيكم أن سلك الثلاجة مفصول (الكهرباء) حتى تتوقفوا عن الكتابة" في تجلي لاحد صور الارهاب الفكري الذي تمارسه المليشيا على كل من ينتقد فسادها، والتشفي المسكون بخطاب استفزازي لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر والاستهتار بهم.

وكانت سلطات المليشيا بالعاصمة صنعاء، أقرت الثلاثاء، تشكيل لجنة للتواصل مع قيادة المؤتمر الشعبي العام للبحث والتشاور حول عملية اطلاق السجناء المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة، في ظل استمرار مقاطعة الحزب لجلسات مجالس النواب والشورى والوزراء وما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى".

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و أجرى، الحوثيين، الخميس الماضي، صفقة تبادل أسرى، مع "الشرعية"، بوساطة قبلية، وجرى تبادل 24 أسيرا ومعتقلا بينهم خمسة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهم: "إبراهيم حمود محمد الحمادي، شعيب محمد صالح البعجري، عبدالله سعد عبد الله الطعامي، غالب علي غالب العيزري، محمد أحمد علي علي عمر".

وكان القضاء اليمني بدأ محاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال، في أغسطس 2013، بعد تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة"، ملف القضية من النيابة العامة.

جدير بالذكر أن المليشيا اغتالت الرئيس اليمني السابق، ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، وأمينه العام عارف الزوكا خلال انتفاضة ديسمبر2017 بمنزله في صنعاء.