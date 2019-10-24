شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تسحب مناهج (القرآن والتربية الإسلامية) من المدارس الأهلية في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سحبت مليشيا الحوثي الانقلابية، مناهج القرآن والتربية الإسلامية، من المدارس الخاصة في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر تربوية، إن مكتب التربية في محافظة إب الخاضع للحوثيين، قام عبر مسلحين حوثيين، بسحب كتب "القرآن والتربية الإسلامية" المعتمدة منذ سنوات ، من مكتبات ومخازن المدارس الأهلية بحجة دعمها لماتسميه العدوان.

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وكانت المليشيا قد ألزمت المدارس بتدريس المنهج الجديد الذي يحوي تغييرات طائفية لبعض الصفوف الأولى.



أحمد الصباحي

@AHMED_ALSABAI

كلام مؤكد

صباح أمس الثلاثاء قام #الحوثيون في محافظة إب بسحب جميع مناهج القرآن الكريم والتربية الإسلامية من المدارس الأهلية بحجة أنها مناهج تابعة للعدوان.

مسيرة قرآنية تحارب القرآن تحت مظلة العدوان.