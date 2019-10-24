شكرا لبحثكم عن خبر تقرير أممي: مقتل وإصابة 61 طفل خلال سبتمبر الماضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف) في تقرير حديث لها، عن مقتل 22 طفلاً، وإصابة 39 آخرين على أيدي "أطراف النزاع المختلفة" في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية في أحدث تقاريرها، إنه في سبتمبر الماضي، قُتل 22 طفلاً (11 فتاة و 11 فتى)، وجُرح 39 طفلاً (11 فتاة و 28 فتى) على أيدي أطراف النزاع المختلفة.

وأضافت المنظمة أن معظم الحوادث التي تم توثيقها والتحقق منها كانت في محافظة الحديدة تليها الضالع والبيضاء.

وقالت يونيسيف إنه "حتى الآن في عام 2019، قُتل أو شوه 699 طفلاً (202 فتاة و 497 فتى)، على أيدي أطراف النزاع المختلفة.

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وأضافت أن إصابات الأطفال المسجلة بين يناير وسبتمبر 2019 انخفضت بنسبة 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، التي بلغت في تلك الفترة 1315 طفلا.

وأشارت المنظمة إلى أن 357 ألف و487 طفلاً من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، تلقى 57 ألف و578 طفلاً منهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 العلاج من خلال برامج علاجية خارجية ثابتة ومتحركة.

وأضافت المنظمة الأممية أن 12.3 مليون طفلاً يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، فيما بلغ عدد الأطفال النازحين داخليا

1.71 مليون، بينما يحتاج 4.7 مليون طفلاً إلى المساعدة في الجانب التعليمي.