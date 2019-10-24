شكرا لبحثكم عن خبر اليونيسف: 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن حوالى مليوني طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد.



وأضافت المنظمة -في تقرير لها- أن من ضمن هؤلاء الأطفال نحوَ 360 ألفاً دون سن الـ5 يعانون من سوء التغذية الحاد جدّاً، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.



وأفاد التقرير بأن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا في سوريا واليمن وليبيا والسودان بسبب النزاعات.