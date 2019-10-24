نائب رئيس انتقالي المهرة يلتقي بعدد من ناشطات المسيلة وسيحوت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب رئيس انتقالي المهرة يلتقي بعدد من ناشطاتالمسيلة وسيحوت
الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 - المهرة
التقى السيد حسان مهدي نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، بالقائم بأعمال رئيس المجلس بناشطات ادارة المراة والطفل لأنتقالي سيحوت والمسيلة في مقر القيادة المحلية للمجلس لانتقالي المحافظة.
وبارك حسان نجاح مهرجان ذكرى ثورة الـ 14 أكتوبر ومشيدا بدور الناشطات، الفعال في حشدهن و تفاعلهن ومشاركتهن ورسمهن، لأجمل صورة في حشد الجماهيري الكبير .. حاثا إياهن على تعزيز انشطتهن وتوسيع نطاقهن النسوي والتحلام مع كل حرائر المحافظة بشكل خاص والجنوب عموما.
وبدورهن تقدمن بالشكر على حفاوة الترحيب مباركين ومهنيئن نفس الوقت على نجاح المهرجان الأكتوبري مبدئيين إستعدادهن لبذل المزيد بالأنشطة والفعاليات المقبلة وعزمهن على توسيع و استقطاب العنصر النسائي لمواكبة المرحلة والدفع بعجلة المراة إلى امام حتى تحقيق هدف الأرادة الشعبية والمتمثلة في استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية.
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