مليشيا حزب الإصلاح تفرض سيطرتها على شبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
كشفت مصادر إعلامية موالية لما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي عن تولي حزب الاصلاح لملف شبوة.
واشارت المصادر الى أن مليشيا حزب الإصلاح القادمة من مأرب احكمت سيطرتها بمعسكرات تابعة لحكومة هادي وذلك بناءاً على توجيهات مباشرة من الجنرال العجوز علي محسن الأحمر. مبينة أن الاخير منح القائد الاصلاحي (أبو سالم المأربي) مسؤولية إتخاذ القرار في شبوة.
وقال ناشطون إن أبو سالم الماربي من قبائل آل طعيمان هو من يتحكم بالقوات المتواجدة في شقرة والعرقوب وشبوة.
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