شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: موارد إب في أرصدة المليشيا الحوثية بصنعاء والمحافظة تغرق في الأزمات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة في محافظة إب، نهب مليشيا الحوثي الانقلابية، مليارات الريالات من إيرادات محافظة إب، ونقلها إلى صنعاء.

وقالت المصادر إن المليشيا نهبت خلال الآونة الأخيرة ،أكثر من 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار، ونهبت أكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب ومئات الملايين من بقية المديريات.

ومنذ العام 2015 تنهب المليشيا الموارد المحلية الخاصة بكل مديريات محافظة إب من أرصدة البنك المركزي بمحافظة إب وتوردها الى حساب وزارتي المالية والإدارة المحلية الخاضعتين لسيطرة المليشيا الإنقلابية في صنعاء في وقت تشهد المحافظة ترد كبير في الخدمات.