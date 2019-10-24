شكرا لبحثكم عن خبر الحديدة: 2500 حقل ألغام حوثية في” المنظر والمنصة” جنوب المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر عسكرية (الثلاثاء)، أن المليشيا أبلغت رئيس فريق المراقبين الجنرال الهندي ابهيجيت جوها بأن حقول الألغام التي زرعتها تتجاوز 2500 حقل في منطقة المنظر والمنصة جنوب غرب الحديدة، وأن العناصر التي زرعتها قتلت ولا يستطيعون انتزاعها.

وأوضحت المصادر أن ضباط الارتباط المكلفين من الفريق الأممي بمراقبة الهدنة رصدوا تفجير ألغام أرضية زرعتها المليشيا وأسفرت عن مقتل 9 حوثيين.

وتنشر المليشيا حقول ألغام في مناطق متعددة في الحديدة لإعاقة حركة القوات الحكومية والمراقبين الأميين، بهدف عرقلة تنفيذا اتفاق السويد وابقاء مسلحيهم متحكمين بالمشهد والممرات في الميدان.