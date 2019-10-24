شكرا لبحثكم عن خبر كلاب مسعورة تقتل 6 أطفال في لودر بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مساء الثلاثاء، 6 أطفال في مديرية لودر، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، متأثرين بتعرضهم لعضات كلاب مفترسة .

وقال سكان محليون، إن كلاباً مسعورة هاجمت عدد من الأطفال أثناء لعبهم في مديرية لودر، شمال شرقي أبين، ونهشت أجسادهم ، ماأدى إلى وفاة ستة منهم بشكل عاجل.

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ونقل المصابين إلى مستشفى الشهيد محنف في مركز لودر، لكن 6 توفوا قبل الوصول إلى المركز.

وحسب سكان محليين فان هذه الحادثة تعد هي الأولى من نوعها في المدينة.

وتنتشر كلاب مسعورة موبوءة في ضواحي مديرية لودر بشكل كبير وعدد من بلدات المنطقة الوسطى في أبين وتشكل هذه الكلاب خطرا بالغًا على الأهالي.