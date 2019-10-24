عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مؤسسة شباب أبين تدشن دورة تدريبية ضمن مشروع التعليم

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - أبين

ضمن مشروع دعم وصول التعليم لجميع الاطفال الاكثر ضعفآ والأكثر عرضة لسوء التغذية في مديريتي خنفر-زنجبار بمحافظة أبين الممول من الصندوق اليمني الانساني وتنفيذ مؤسسة شباب أبين - المؤسسة الرائدة في العمل المجتمعي بمحافظة أبين -دشنت المؤسسة في مقرها بجعار دورة تدريبية في تدريب مدربين موظفي التربية والتعليم حول التعليم في حالة الطوارئ.



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واستهل اليوم التدريبي الأول بكلمة مدير مشروع التعليم الدكتور فيزان سنان بن نعم رحب فيها بالضيوف متطرقاً إلى محتويات وبرامج المشروع واهم أهدافه بعد ذلك قام المدرب ناظم راجح والمدربة أمل عبد العزيز البراق بالتعارف مع المتدربين بنشاط التقاط الكرة والتعريف عن نفسة والمسمى الوظيفي والهواية وتم عمل لائحة انضباط للدورة قامت بعدها بتوزيع اوراق التقييم القبلي لكل المتدربين وكان هناك مداخلة لمدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري تحدث فيها حول أهمية التعليم في حالات الطوارئ وكيفية توصيل المعلومات للطالب وتمنى للمتدربين التوفيق والاستفادة من الدورة.

وبعد ذلك قام المدربان باستعراض عمل مجموعات حول كيفية إعتبار التعليم مهمآ في المجتمع وقد قامت كل مجموعة بعمل شعارات تتفرع منها سلسلة من الاعتبارات والمبادئ حول أهمية التعليم وقاموا بعد ذلك باستعراض أوراق عمل و تطرقت المدربة بعدها إلى مفهوم المعلم وقامت كل مجموعة بتلخيص دور المعلم عبر تقييم ورقي على جدران الحائط بالقصاصات ثم تطرق المدرب ناظم الى سؤال المتدربين متى يكون التعليم مضر او غير فعال فكانت الاجابات متعددة لكل متدرب منها عندما يكون غير مطابق ويخدم فئة معينة وكذا بسبب عدم وجود اخصائي اجتماعي وايضاً بسبب المنهج التربوي وانعدام التمويل وغير ذلك من الأسباب.

وفي نهاية الجلسة التدريبية تعرف المتدربين على سلوكيات المعلم ومدونة الأخلاق التي يجب ان يتحلى بها كل معلم في مسيرتة التربوية والتعليمية.