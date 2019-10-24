عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شرطة مأرب تختتم تأهيل 225 عنصرا على حماية المدنيين

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - مأرب

اختتمت شرطة محافظة مأرب اليوم برنامجا تدريبيا لـ225 ضابطا وصف ضابط في مجال حماية المدنيين اثناء النزاعات، والذي استمر لخمسة اشهر بالتعاون مع مركز مدنيين في ظل الصراع "سيفك" ومقره واشنطن.



Advertisements

وتلقى المشاركون في البرنامج من الوحدات وفروع اجهزة الشرطة والامن بالمحافظة، من خلال سبع دورات تدريبية عقدت على مرحلتين، معلومات ومعارف عن القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساليب التعامل النموذجي مع المدنيين في نقاط التفتيش وحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

وفي الاختام أكد مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني حرص الإدارة العامة وقادة الفروع والوحدات الأمنية والشرطية على تقديم النموذج المثالي لرجل الشرطة القادر على أداء دوره بكل اقتدار، وفق التشريعات المحلية والدولية والمعايير الإنسانية.

ولفت الى ما توليه قيادة وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، من اهتمام كبير بجوانب التدريب والتأهيل المستمر لمنتسبي الشرطة والامن لرفع كفاءتهم وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، بما يعزز دورهم وفعاليتهم في تعزيز الامن والاستقرار وتأمين ارواح الناس والممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ الخطط الامنية بكفاءة واقتدار.