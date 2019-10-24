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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتام دورة تدريبية حول وسائل تنظيم الأسرة في عدن ولحج
الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أنهی 15 مشاركا من إدارات الصحة الانجابية بعدد من مديريات محافظتي عدن ولحج، اليوم، دورة تدريبية في عدن للمدربين حول سلسلة الامدادات لوسائل تنظيم الأسرة.
وتلقى المشاركون في الدورة التي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة بدعم من منظمة رعاية الأطفال والوكالة الأمريكية للتنمية علی مدی تسعة أيام مهارات نظرية وتطبيقية حول طرق الإمداد وكيفية احتسابها وتوزيعها ومكونات سلسلة الإمداد والمصطلحات الأساسية فيه ومراقبة المخزون وتعزيز نظام الصحة الانجابية.
وأكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، أهمية الاستفادة القصوی من مخرجات الدورة وترجمتها علی صعيد الواقع العملي بكل أمانة، وخلق ثقافة إيجابية بمعلومات صحيحة وعلمية ومبسطة تجاه التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة للإسهام في الحد من وفيات الأمهات وتطوير المهارات للمشاركين وديمومة التحصيل المعرفي.
كما القيت كلمات عن المدربين والمتدربين والداعمين، وتلی ذلك توزيع الشهادات علی المشاركين في الدورة.
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