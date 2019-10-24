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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محروس يشيد بأهمية الدور التوعوي والإرشادي لخطباء المساجد في أرخبيل سقطرى
الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 - سقطرى
أكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، أهمية دور خطباء المساجد في التوعية والإرشاد وتحصين أبناء المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة، وتكريس ثقافة ومبادئ السلام والمحبة.
وشدد محروس في الاجتماع الدوري لمكتب اوقاف المحافظة اليوم، على أن يضطلع الجميع بدور فاعل في تقوية أواصر الإخاء والتعاون والتلاحم المثمر ورص الصفوف لمواجهة كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار أو المساس بالسكينة العامة.
وحث المحافظ الخطباء على إيصال رسالة الإسلام ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة بين أبناء المجتمع وترسيخ القيم الفاضلة وتجميع الكلمة والدعوة للتآخي والتسامح والتعايش.
فيما لفت مدير مكتب الاوقاف، إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي من الخطباء والمرشدين إن يسهموا بدورهم وواجبهم الديني والأخلاقي في إيصال كلمة الحق والخير والابتعاد عن اثارة الفوضى واختلاق المشاكل وإيقاظ الفتن والعمل على غرس روح الاطمئنان والسكينة والأمن والأمان.
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