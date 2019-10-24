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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع مجاميع حوثية شمال مديرية عبس بمحافظة حجة
الخميس 24 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم بمديرية عبس بمحافظة حجة بعدما افشل الجيش الوطني محاولة تسلل لمجاميع من عناصر المليشيا الى منطقة الطينية شمال مديرية عبس.
وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني استطاعت عقب ساعات من الاشتباكات إفشال محاولة التسلل وأوقعت عدد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا.
وكانت عناصر تابعة للمليشيا حاولت يوم أمس الثلاثاء التقدم باتجاه مواقع قوات الجيش في قرية "الشبكة" التابعة لعزلة بني حسن شمالي مديرية عبس إلا أن قوات الجيش الوطني صدت الهجوم وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع عقب سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
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