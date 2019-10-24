مناقشة الوضع التعليمي في أبين وأبرز الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 Advertisements الخليج 365 - أبين عقد اجتماع موسع للقيادات التربوية والتعليمية بمحافظة ابين برئاسة المحافظ ابو بكر سالم كرس لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وأهمها الكادر التعليمي.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبد العزيز الحمزه ومدير مكتب التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري ومدراء التربية والتعليم بالمديريات، أكد المحافظ ان السلطة المحلية لن تسمح بتدني التعليم وهي بصدد إعادة تنشيط وتحسين منظومة التعليم والتي تتطلب تعاون الجميع لتصحيح ما يعيق العملية التعليمية وإعداد آليه جديدة تعمل على تطوير مجمل النشاط التعليمي. ووجه مدراء التربية والتعليم برفع تقارير بالمعلمين والمدارس والمتقاعدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين.

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