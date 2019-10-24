سفير بلادنا في فرنسا يبحث مع مسؤولين أوجه التعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

بحث سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين، اليوم الأربعاء، مع رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنود، أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين الصديقين.

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كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إمكانية تقديم فرنسا دعماً لليمن في المجال البيئي باعتبارها بمقدمة الدول الداعمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال المساهمة في إخراج خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة من وضعه الحالي الصعب واحتواء ما قد ينتج عنه من كارثة بيئية خطيرة في حال تسرب النفط منه.. مشيرا الى منع مليشيا الحوثي لفريق الخبراء الدوليين من الوصول الى الخزان .

كما قدم السفير ياسين، شرحاً موجزاً حول الاحداث الراهنة في اليمن، وأكد على استمرار تمسك الحكومة بالدعوة إلى الحوار والسلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام للشعب اليمني، وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن، ولكن هذه الدعوات يواجهها تعنت مستمر وغير مسؤول من قِبل الميليشيا الحوثية الانقلابية، وهو ما يعرقل سُبل التوصل إلى الحل السلمي للأزمة في اليمن.

من جانبه أبدى المسؤول الفرنسي فارنود، تفهمه للأوضاع الراهنة والتحديات التى تواجه اليمن .. مؤكدا على المواقف الفرنسية الثابتة في دعم وصول إلى حلول سلمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والدائم في اليمن.