محافظ الضالع يناقش مع مدير منظمة "زوا الدولية" امكانية دعم المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ناقش محافظ الضالع اللواء علي صالح، اليوم الأربعاء، مع مدير منظمة زوا الدولية بير ماكاني، والفريق المرافق له، إمكانية دعم المنظمة للضالع في مجال الصحة والمياه والغذاء بمحافظة.



وأشار المحافظ الى الأوضاع الصعبة في المحافظة وافتقارها للعديد من الخدمات العامة نتيجة للحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية التي دمرت البنية التحتية وهو ما يجعل الضالع تحتاج إلى إعادة البناء والتأهيل للمرافق والمؤسسات العامة والخدمات التي تعرضت لتدمير.

من جانبه أوضح مدير منظمة زوا الدولية أن المنظمة ستقدم دعما وفق خطتها وتدخلها في تأهيل المرافق الصحية والتغذية والمياه ، وستعمل المنظمة الى جانب بعض المنظمات الأخرى في تقديم المشاريع لحل المشاكل المتعلقة بالغذاء للمحتاجين من النازحين.