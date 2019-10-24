- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يتقدم في جبهة الرزامات في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
حقق الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات ومدفعية التحالف تقدمات واسعة اليوم الاربعاء، في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة.
وأكد قائد (لواء حرب1) العميد محمد الغنيمي أن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات استراتيجية بقطع خط الامداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودك تحصينات الميليشيا وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد.
وأشار العميد الغنيمي الى ان مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة بقصف مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً للتدريب والإسناد.
ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الخط الفاصل بين (النقطة وعار).
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يتقدم في جبهة الرزامات في الصفراء بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.