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الجيش يتقدم في جبهة الرزامات في الصفراء بصعدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الجيش يتقدم في جبهة الرزامات في الصفراء بصعدة 

الخليج 365 - متابعات

حقق الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات ومدفعية التحالف تقدمات واسعة اليوم الاربعاء، في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة.

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وأكد قائد (لواء حرب1) العميد محمد الغنيمي أن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات استراتيجية بقطع خط الامداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودك تحصينات الميليشيا وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد.

وأشار العميد الغنيمي الى ان مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة بقصف مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً للتدريب والإسناد.

ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الخط الفاصل بين (النقطة وعار).

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