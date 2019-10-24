إنتقالي حضرموت يهدد بطرد الوزراء في حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

أصدرت القيادة المحلية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بيانا هاما حول تواجد عدد من الوزراء في حكومة المرتزقة وهم الميسري والجبواني بوادي حضرموت، معتبرة هذه الخطوة بأنها تأتي لجر محافظة حضرموت في أتون الصراعات والمناكفات السياسية تحت حماية القوات السعودية بوادي حضرموت.

وقالت قيادة الانتقالي في بيانها: “لقد حرص المخلصون على تجنيب المحافظة أي محاولة للمناكفة السياسية، ولم يكن ذلك عن ضعف أو تردد، ولكنه عن وعي حقيقي بأن تظل المحافظة بمأمن من الزج بها في معارك مفتعلة لا يستفيد منها سوى المتربصون بها وبتماسك نسيجها الاجتماعي، ولكن البعض ممن جروا أذيال الهزيمة والخيبة، يحاولون اليوم عبر الاحتماء بالقوات الدخيلة في وادي حضرموت أن يجعلوا سيئون قاعدة لبث الفتنة في عموم حضرموت خاصة والجنوب عامة، ويخططون لاستعادة عناصر الإرهاب دورها في الاغتيالات واستهداف محافظات الجنوب ومدنه”.

وحذرت قيادة انتقالي حضرموت من بقاء أحمد الميسري وصالح الجبواني واحتمائهم بقوات هادي في المنطقة العسكرية الأولى”.

واختتم البيان: “وسيعلم الذين يراهنون على إثارة الفتنة والإرهاب أن مراهنتهم ستتكسر على صخرة الوعي والموقف الثابت لجماهير حضرموت الأبية التي لا تهادن و لا تساوم، وتظل بإرادة حرة تقاوم”.