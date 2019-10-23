مفاجأة صادمة .. هروب الأمير "محمد بن نايف" وهذا ما حدث لة اليوم .. شـاهـد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - هرب الأمير محمد بن نايف من الجلوس جوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأخير له لتعزيته بوفاة والدته الجوهرة، ليضطر الأمير سعود بن نايف بالتوسط بين الأميرين في صور تظهر الخلافات بين الرجلين.

فبعدما تغيّب عن صلاة الجنازة عليها، ودفنها يوم الجمعة الماضية، نشرت حسابات سعودية مشاهد تظهر قيام ولي العهد، محمد بن سلمان، بتعزية ابن عمّه، وزير الداخلية وولي العهد السابق، محمد بن نايف، بوفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وقبّل محمد بن سلمان كتف ويد محمد بن نايف، وسط حضور عدد من كبار الأمراء.

وبُلاحظ من الصور أن محمد بن نايف جلس بعيداً عن “بن سلمان”، حيث توسطهما شقيقه الأمير سعود بن نايف، وشخصية ُخرى، كما وثقت حسابات مقربة من الأمراء.

وفي منتصف العام 2017، أمر الملك سلمان بتعيين الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد، وعزلمحمد بن نايف، عن المنصب ذاته.

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