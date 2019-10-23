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يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد صورة لمواطن يمني رابطاً رأسة بثعبان تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمواطن يمني رابطاً رأسه بثعبان وحوله الى مشده واضعا الورود . Advertisements وقال ناشطون ان هذا يؤكد صلابة اليمنيين وتحديهم حتى للثعابين.

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