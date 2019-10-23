تشييع جثمان الشهيد منير الداعري في مسقط رأسه بردفان

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الخليج 365 - لحج
شيع يوم أمس الأول،بمنطقة ذي ردم بمديرية حبيل الجبر بردفان في موكب جنائزي مهيب، جثمان الشهيد الجريح، منير علي يحيى الداعري.
وارتقى البطل شهيدا في الـ18 من أكتوبر 2019م على متن الطائرة، اثناء نقله إلى جمهورية مصر العربية للعلاج؛ متأثرا بجراحه التي أصيب بها في جبهة المخا، في عندما كان يرابط في صفوف القوات الجنوبية في الساحل الغربي .
ووري جثمانه في مقبرة منطقة الحجف، مسقط رأسه وسط حضور حشد كبير من المشيعين من ذويهوقادة عسكريين وأمنيين وشخصيات اجتماعية .
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