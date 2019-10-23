قذيفة حوثية تودي بحياة طفل في عمر الزهور بتعز

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - متابعات قتل طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بشظايا قذيفة (هاون) أطلقتها مليشيات الحوثي ، عصر الأربعاء، على حي سكني غرب مدينة تعز وسط البلاد.

Advertisements وكشفت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية أطلقت خمس قذائف هاون باتجاه جبل هان، وسقطت قذيفة على حي سكني وراء السجن المركزي على خط الضباب غرب مدينة تعز. وبحسب المصادر، فإنها سقطت إحدى قذائف الهاون في الحي السكني خلف السجن، وأسفر انفجارها وتطاير شظاياها عن مقتل الطفل عبدالرحمن حبيب بفصل رأسه عن جسده. وتأتي واقعة مقتل الطفل عبدالرحمن بعد أقل من 48 ساعة على مقتل الطفلة لؤلؤة ماجد (4 أعوام) برصاص قناص مليشيات الحوثي في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

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