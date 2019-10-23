مناقشة تدخلات منظمة "يمن ايد" بعدد من المجالات الصحية في محافظة أبين

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أمين عام المجلس المحلي بابين مهدي الحامد

الخليج 365 - أبين

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، مع ممثل منظمة يمن ايد (yemen aid) علاء النجدة، تدخلات المنظمة وخطتها في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والآبار التقليدية والاصحاح البيئي.

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وجرى مناقشة التدخل بمستشفى الرازي بمحافظة أبين، وذلك عقب تقييم الاحتياجات خلال اللقاء السابق مع قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أبين والتي على ضوئها تم تزويد المستشفى بشحنة من أدوية المضادات الحيوية، إضافة إلى استعداد المنظمة للتدخل واستهداف عدد 570 نازحا من النازحين الوافدين من محافظة الحديدة، وكذا والنازحين من أبناء محافظة أبين المتضررين من الأحداث الاخيره التي شهدتها أبين.

كما أعرب الحامد، عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، لتفاعلها مع تدخلات المنظمات وتقديم كافة التسهيلات لانجاح عملها ومنها منظمة يمن آيد، وأبدى استعداد السلطة المحلية في أبين تقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح عمل وجهود المنظمات.

وأشاد بجهود المنظمة خلال العام الجاري 2019م .. مشدداً على ضرورة تنسيق المنظمة مع السلطة المحلية في أبين عند البدء بخطة التدخلات للعام القادم 2020م، للحد من الازدواجية في العمل مع المنظمات الدولية الأخرى.