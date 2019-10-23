الرئيس هادي يعزي المناضل الشوبحي في استشهاد نجله الثالث

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الرئيس هادي

الخليج 365 - وكالات

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى المناضل يحيى الشوبحي وذلك في استشهاد ولده المغفور له بإذن الله تعالى أنور الشوبحي في جبهة الضالع .

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و يعد ثالث شهيد تقدمه هذه الأسرة المناضلة.

وأشار فخامة الرئيس في برقيته الى التضحيات التي قدمتها أسرة الشوبحي في معارك العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الايرانية.

وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.