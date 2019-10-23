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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365 - سيئون
اشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بمبادرة مؤسسة سدن لأمراض الدم الوراثية وتعاونها مع مؤسسة دار الشفاء الخيرية، في إقامة المخيم الطبي الأول لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية بوادي حضرموت.
ولف الوكيل خلال لقاءه اليوم، رئيس مؤسسة دار الشفاء الخيرية فهمي محمد السقاف والمدير التنفيذي لمؤسسة سدن للثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية سالم باجحاو،الى اهمية المخيم الذي كشف عن 30 حالة جديدة من مرضى الدم بوادي حضرموت، وحصر مثل هذه الحالات والشروع في التعامل السليم معها ، والمساهمة في تخفيف معاناة المرضى.
واستمع التميمي إلى شرحٍ عن نشاط سير المخيم الطبي الاول لمرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، منوها بأهمية العمل الإنساني المشترك لخدمة المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يشيد بدور مؤسستي دار الشفاء وسدن للثلاسيميا في اقامة المخيم الطبي الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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