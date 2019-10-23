احباط عملية تسلل حوثية بمديرية الحشوة بصعدة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الجيش

الخليج 365 - متابعات

كبدت قوات الجيش الوطني اليوم مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والارواح، خلال احباطها لعملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر المليشيا بمديرية الحشوة بصعدة.



واكد مصدر عسكري في اللواء التاسع حرس حدود أن ابطال اللواء أحبطوا عملية التفاف وتسلل المليشيا بالتزامن من قصف مكثف من مدفعية التحالف على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها.

Advertisements

وحقق الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات ومدفعية التحالف تقدمات واسعة اليوم الاربعاء، في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة.

وأكد قائد (لواء حرب1) العميد محمد الغنيمي أن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات استراتيجية بقطع خط الامداد الواصل بين مفرق قرى "عار" و "النقعة" ودك تحصينات الميليشيا وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد.

وأشار العميد الغنيمي الى ان مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابع للميليشيا في النقعة بقصف مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزاً للتدريب والإسناد.

ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الخط الفاصل بين (النقطة وعار).