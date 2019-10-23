بشير قاسم يحضر مراسم تتويج الامبراطور ناروهيتو في اليابان

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 مراسم تتويج الامبراطور ناروهيتو في اليابان الخليج 365 - متابعات حضر القائم بأعمال السفير اليمني في طوكيو بشير قاسم اليوم في مراسم تتويج امبراطور اليابان ناروهيتو الذي تولى العرش في مايو الماضي خلفاً لوالده الإمبراطور اكهيتو.

Advertisements وحضر الاحتفال قرابة ألفين شخصية من 180 دولة بينهم ملوك ورؤساء بالاضافة إلى اعضاء الحكومة اليابانية وأعضاء البرلمان ورجال الاعمال والمجتمع في اليابان. واتسمت مراسيم التتويج بالتقاليد اليابانية الخاصة بهذه المناسبة تمثلت في اللباسي التقليدي للامبراطور والامبراطورة بالإضافة إلى طقوس التتويج الأخرى.

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