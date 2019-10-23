الحضرمي يشارك في اجتماع دول عدم الانحياز في أذربيجان

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الحضرمي
الخليج 365 - متابعات
شارك وزير الخارجية محمد الحضرمي في الاجتماع الوزاري الـ 18 لحركة عدم الانحياز الذي يعقد في العاصمة الاذرية باكو خلال الفترة من ٢٣ - ٢٤ اكتوبر ٢٠١٩م.
وناقش الاجتماع الأوضاع الدولية ومستقبل حركة عدم الانحياز وقضايا نزع السلاح وإصلاح مجلس الأمن والإرهاب والديمقراطية وعمليات حفظ السلام، هذا بالإضافة لدور المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية وعدد من القضايا المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان والأمن الغذائي والهجرة الدولية والمياه والتحضر والتنوع الأحيائي والتغير المناخي والتمييز العنصري والقانون الإنساني الدولي والمرأة والصحة والجريمة المنظمة عبر الوطنية والتجار بالبشر والفساد والتحضير لاعمال القمة.
ومن المقرر أن يشارك الوزير الحضرمي في اجتماع القمة ال 18 للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز وستعقد القمة التي تستمر لمدة يومين، وهي منتدى يضم 120 دولة نامية ، في مركز باكو للمؤتمرات في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 25 و 26 أكتوبر كما تجدر الاشارة إلى أن أذربيجان سترأس الحركة لمدة ثلاث سنوات.
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