عاجل.. تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية

أحمد عبيد بن دغر

الخليج 365

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، قضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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