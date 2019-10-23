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رئيس انتقالي لحج يناقش الوضع الصحي في مديرية ردفان

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اليمن العربي - لحج 0 تبليغ

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

رئيس انتقالي لحج يناقش الوضع الصحي في مديرية ردفان

رئيس انتقالي لحج يناقش الوضع الصحي في مديرية ردفان

الخليج 365 - لحج

التقى المحامي رمزي الشعيبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج ، اليوم الأربعاء، الأخ أوسان علي، مدير مكتب الصحة بمديرية ردفان.

 

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وناقش رئيس انتقالي لحج مع مدير مكتب صحة ردفان الوضع الصحي في المديرية، وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل الصحي في محافظة لحج بشكل عام وردفان بشكل خاص.

 

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتصلة بالعمل الصحي، وفي مقدمتها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال حماية البيئة، حيث ثمن الشعيبي الجهود الصحية التي تقدمها المنظمات الدولية لانتشال الوضع الصحي بمديرية ردفان تحت قيادة الأخ أوسان علي .

 

بدوره شكر مدير الصحة الجهود التي تبذل من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في سبيل تعزيز العمل الإداري والخدماتي في المحافظات الجنوبية.

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