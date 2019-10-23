- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
وكيل أول محافظة لحج
سيد مصطفي - الخليج 365
قال اللواء صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، أنه الظاهر ان المفاوضات تعكرت من جانب وفد الشرعية الفاشل، على حد وصفه، مبينًا أن الجنوبيين جاهزين بعدد من الإحتياطات والبدائل وقرارهم سيكون حاسم على واقع الأرض.
وأكد البكري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قوات الشرعية حاولت خلال الفترة الماضية، أن تتحرك على اكثر من محور لكنهم فاشلين فشل ذريع في كل تحركاتهم التي حاولوا القيام بها
.
وأضاف وكيل أول محافظة لحج، أن قوات الشماليين تحركت في ابين وفشلوا وتمت السيطرة على الأوضاع بالمحافظة، وتحركوا في محافظة الضالع وفشلوا تمامًا ونجحت المقاومة الجنوبية في الوصول لأراضي الشمال حتى مدينة الفاخر.
وبين البكري، أن أتباع الشرعية حاولو صنع عملية فوضى بعدن ولكن نجح الجنوبيين في طردهم منها وفشل مشروعهم،موضحًا أن كل من حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين والشرعية والدواعش، وتنظيم القاعدة عبارة عن جماعات فاشلة تعمل ضد الجنوب وأهله.
وأشار وكيل أول محافظة لحج، أن كل تلك القوى تحارب من اجل اطماع الثروة والموارد الجنوبية، ولكن والله لولا تدخل التحالف لكان بقى احتلال الشمال اي اليمن واليمنيون.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أول محافظة لحج: المفاوضات تعكرت من جانب الشرعية..والجنوبيين جاهزين ببدائل على "الأرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.