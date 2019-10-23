وكيل أول محافظة لحج: المفاوضات تعكرت من جانب الشرعية..والجنوبيين جاهزين ببدائل على "الأرض"

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

وكيل أول محافظة لحج

سيد مصطفي - الخليج 365

قال اللواء صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، أنه الظاهر ان المفاوضات تعكرت من جانب وفد الشرعية الفاشل، على حد وصفه، مبينًا أن الجنوبيين جاهزين بعدد من الإحتياطات والبدائل وقرارهم سيكون حاسم على واقع الأرض.



وأكد البكري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قوات الشرعية حاولت خلال الفترة الماضية، أن تتحرك على اكثر من محور لكنهم فاشلين فشل ذريع في كل تحركاتهم التي حاولوا القيام بها

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وأضاف وكيل أول محافظة لحج، أن قوات الشماليين تحركت في ابين وفشلوا وتمت السيطرة على الأوضاع بالمحافظة، وتحركوا في محافظة الضالع وفشلوا تمامًا ونجحت المقاومة الجنوبية في الوصول لأراضي الشمال حتى مدينة الفاخر.

وبين البكري، أن أتباع الشرعية حاولو صنع عملية فوضى بعدن ولكن نجح الجنوبيين في طردهم منها وفشل مشروعهم،موضحًا أن كل من حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين والشرعية والدواعش، وتنظيم القاعدة عبارة عن جماعات فاشلة تعمل ضد الجنوب وأهله.

وأشار وكيل أول محافظة لحج، أن كل تلك القوى تحارب من اجل اطماع الثروة والموارد الجنوبية، ولكن والله لولا تدخل التحالف لكان بقى احتلال الشمال اي اليمن واليمنيون.