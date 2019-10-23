ماذا دار بين معين عبدالملك والمناضل الشوبجي الذي أستشهد ثلاثة من أبناءه في الضالع ؟

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

معين عبدالملك

الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، بالدور النضالي والوطني لعائلة الشوبجي وتضحياتها للدفاع عن الوطن وكسرة شوكة ميليشيا الحوثي الإنقلابية والاسهام الفاعل الى جانب الابطال الميامين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صناعة النصر والدفاع عن الوطن .



جاء ذلك في إتصال هاتفي أجراءه، اليوم الأربعاء، مع المناضل والقائد الوطني الجسور يحيى محمد مثنى الشوبجي، لتقديم واجب العزاء والمواساة في استشهاد نجله الثالث البطل انور الشوبجي، وهو يؤدي واجبه الوطني في مقارعة ميليشيات الحوثي الانقلابية، بجبهة الفاخر شمال محافظة الضالع، ليلتحق باخويه الشهيدين شلال و مازن الشوبجي اللذان سبقاه الى الفردوس الأعلى.

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وأكد معين عبدالملك ان محافظة الضالع ورجالها الابطال كانت وستظل عنوان النصر في المعركة الوجودية ضدالمشروع الإيراني واجنداته الفوضوية والتخريبية .. مشيداً بما جسده الشهداء الثلاثة من ابناء المناضل يحيى الشوبجي إلى جانب رفاقهم وزملائهم الابطال من معاني التضحية والفداء وتقدمهم طلائع الميادين وساحات الوغى وهم يدافعون عن الارض والعرض ملقنين المليشيات الانقلابية دروسا لن تنساها.. لافتا الى ان تضحيات هؤلاء الابطال الميامين سيخلدها التاريخ باحرف من نور وستكون مدعاة للفخر والاعتزاز للاجيال المتعاقبة.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى كافة أقارب وذوي الشهيد انور الشوبجي وكل رفاقه وكافة أبناء الشعب اليمني، الذي لن ينسى تضحيات هؤلاء الابطال الشجعان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

بدوره عبر المناضل يحيى الشوبجي عن تقديره لرئيس الوزراء ومشاعره الانسانية الفياضه وحرصه على تقديمه شخصيا واجب العزاء.. مؤكدا فخره واعتزازه بابنائه الشهداء الذين وهبوا ارواحهم دفاعا عن الأرض والعرض والتصدي للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.