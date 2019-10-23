نبيل شمسان يوجه بصرف 300 مليون ريال لعلاج جرحى تعز بشكل عاجل

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

جرحى تعز

الخليج 365

وجه محافظ تعز نبيل شمسان، بصرف 300 مليون ريال لعلاج الجرحى بشكل عاجل، وذلك وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

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ونقلت الوكالة عن بيان للمحافظ، أن التوجيه بصرف هذا المبلغ بصورة عاجلة واستثنائية يأتي من اجل تغطية الاحتياجات الملحة لعلاج الجرحى كإجراء إسعافي حتى يتسنى صرف مبلغ المليار ريال المخصصة للجرحى المحولة من قبل رئاسة الوزراء ونائب رئيس الجمهورية .

ودعا الى عدم استغلال قضية الجرحى كورقة للمكايدات السياسية والمزايدة على الشارع العام، واستغلال جراحهم وأوجاعهم في مناكفات ومهاترات تضرهم ولا تنفعهم .