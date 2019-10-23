شكرا لقراءة خبر عن عاجل .. الامير "سلطان بن خالد" يصدم الشعب و ينشر قبل قليل مقطعًا "للملك سلمان" من على فراش الموت .. شــاهد (فيديو مؤلم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو من على فراش الموت، يتضمن وصية إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهر الفيديو الذي نشره سطام آل سعود على حسابه في "تويتر"، الأمير الراحل بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، وهو يوجه له وصية من على فراش الموت.

وقال الأمير بندر بن العزيز لشقيقه الملك سلمان: أوصيك بـ"طاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين"، فيما رد عليه: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

Advertisements

وكان الأمير بندر بن عبد العزيز، توفي يوم 28 يوليو، عن عمر ناهز 96 عامًا، تاركًا خلفه 7 من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد كان أكبرهم.

وشارك أمراء العائلة الملكية السعودية بقيادةالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، في 29 من الشهر الحالي، في أداء صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز بالحرم المكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الامير "سلطان بن خالد" يصدم الشعب و ينشر قبل قليل مقطعًا "للملك سلمان" من على فراش الموت .. شــاهد (فيديو مؤلم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.