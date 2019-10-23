أبين: وفاة ستة أطفال تعرضوا لعضات كلاب مسعورة في لودر

أفادت مصادر محلية، في محافظة أبين جنوبي اليمن، بوفاة ستة أطفال، بعد تعرضهم لعضات كلاب مفترسة .



وقالت المصادر، إن كلاباً مسعورة هاجمت عدد من الأطفال كانوا يلعبون خارج منازلهم في إحدى ضواحي مديرية لودر شمال شرقي أبين، ونهشت أجسادهم، ما أدى إلى وفاة ستة منهم بعد فترة وجيزة.



وأضافت المصادر بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد محنف في مركز لودر، لكن 6 توفوا قبل الوصول إلى المركز.

وتشير إحصاءات طبية عن إصابة الآلاف من اليمنيين بداء الكلب في عدد من المحافظات ووفاة العشرات منذ مطلع العام الجاري، نتيجة انتشار الكلاب المسعورة وانعدام أمصال داء الكلب.



