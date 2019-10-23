ياسين يبحث مع فرنسا إمكانية المساهمة في إخراج خزان صافر براس عيسى

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

بحث سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين، اليوم، مع رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنود، إمكانية تقديم فرنسا دعماً لليمن في المجال البيئي باعتبارها بمقدمة الدول الداعمة للحفاظ على البيئة .



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وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة فرنسا في إخراج خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة من وضعه الحالي الصعب واحتواء ما قد ينتج عنه من كارثة بيئية خطيرة في حال تسرب النفط منه، في ظل منع مليشيا الحوثي لفريق الخبراء الدوليين من الوصول الى الخزان .

وأستعرض السفير ياسين شرحاً موجزاً حول الاحداث الراهنة في اليمن، وأكد على استمرار تمسك الحكومة بالدعوة إلى الحوار والسلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام للشعب اليمني، وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن، ولكن هذه الدعوات يواجهها تعنت مستمر وغير مسؤول من قِبل الميليشيا الحوثية الانقلابية، وهو ما يعرقل سُبل التوصل إلى الحل السلمي للأزمة في اليمن.

من جانبه أبدى المسؤول الفرنسي فارنود، تفهمه للأوضاع الراهنة والتحديات التى تواجه اليمن .. مؤكدا على المواقف الفرنسية الثابتة في دعم وصول إلى حلول سلمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والدائم في اليمن.