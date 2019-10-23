بالصور .. الحزام الأمني يحبط محاولة نهب مساعدات غذائية دولية شمال عدن

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الحزام الأمني يحبط محاولة نهب مساعدات غذائية دولية شمال عدن

الخليج 365

أحبطت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج محاولة للاستحواذ على مواد غذائية مخصصة للإغاثة والمساعدات، تقوم بتوزيعها منظمة الغذاء العالمي على المتضررين من الحرب في اليمن.



وبحسب بلاغ صادر عن الحزام الأمني، فقد نفذت قوات الحزام الأمني حملة تفتيش على الهناجر والمستودعات في منطقة اللحوم بمديرية دارسعد شمال العاصمة عدن واكتشفت في أحد الهناجر التابعة لمجموعة شركة هائل سعيد أنعم كميات كبيرة من الدقيق وزيت الطبخ والفاصوليا التي تقدمها منظمة الغذاء العالمي حيث يجري في داخل الهنجر إفراغ الدقيق الأبيض من الأكياس التي تحمل شعار منظمة الغذاء العالمي إلى داخل أكياس خاصة تحمل علامة تجارية محلية، وتم العثور في الهنجر على كمية كبيرة من الأكياس الإغاثية التي تم تفريغها.

وبحسب المسؤول على الهنجر الذي تتم في داخله عملية تخزين وإستبدال المواد الإغاثية، فقد قال انه تم استبدال ثمانية وأربعون ألف كيس دقيق يحمل شعار منظمة الغذاء العالمي، وتعبئتها بأكياس خاصة بشركة هائل سعيد انعم .. مضيفاً أثناء التحقيق، انهم يقومون بعملية الاستبدال بحسب توجيهات إدارة الشركة.

وفتحت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج تحقيقاً في الواقعة إستعداداً لإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة والتواصل مع إدارة مجموعات شركات هائل سعيد أنعم.

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يذكر أن المواد الاغاثية تتعرض للاستحواذ والنهب من قبل بعض المسؤولين على استلامها وتوزيعها، كما أفادت عدداً من التقارير والتحقيقات الصحفية عن قيامهم ببيعها، في السوق.