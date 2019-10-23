هاني بن بريك يكشف عن توجيهات بشأن أسرة فقدت ثلاثة من أبناءها في الدفاع عن الضالع

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

هاني بن بريك

الخليج 365

كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن توجيهات اصدرتها قيادة المجلس بشأن أسرة يحيى الشوبجي، الذي إستشهد ثلاثة من أبناءه خلال الدفاع عن محافظة الضالع ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، تعليقاً على إستشهاد، أنور الشوبجي، "تقبل الله شهداءنا وستبقى أسرة العم يحيى الشوبجي الأسرة العظيمة خالدة في وجدان كل جنوبي" .

وأضاف "توجيهات القيادة بعودة الابن الرابع من الجبهات ليكون مع والديه وفي خدمتهما وهو في ذلك مجاهد" .. لافتاً إلى أن التوجيهات شملت توفير وظيفة مدنية في القطاع العسكري، واعتماد اثنين من الأسرة في الوظائف المتاحة .

وكان الشهيد شلال الشوبجي مدير أمن ميناء المعلا، أول شهداء أسرة الشوبجي في المواجهات ضد الميليشيات الإنقلابية على حدود محافظة الضالع .