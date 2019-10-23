باسلامة يؤكد حرص الحكومة على إحياء الأدوار الأكاديمية للجامعات

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

باسلامة

الخليج 365

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، حرص الحكومة على إحياء الأدوار الأكاديمية للجامعات، لافتاً في الوقت نفسه إلى سعي الوزارة لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعي .



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعا في المكلا بمجلس جامعة حضرموت وضم رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خنبش، ونائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.

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واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قِبل رئاسة الجامعة في سبيل الارتقاء بالجوانب الأكاديمية والبحثية وانتظام العملية التعليمية في كليات الجامعة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها بعد انقطاع الموازنات التشغيلية والخطوات التي قامت بها الجامعة في سبيل انتظام العملية التعليمية بالجامعة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل الأكاديمي والبحثي العلمي ومنها توظيف المتعاقدين واعتماد خانات وظيفية جديدة للدكتوراة والماجستير والبكاريوس، وكذا اعتماد ميزانية تشغيلية للمستشفى الجامعي وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأكد باسلامة على أهمية التركيز على الجوانب التطبيقية في الدراسة الجامعية باعتبار أمر مهم، وذلك بالاستفادة من الجامعات العريقة على مستوى العالم التي بدأت بالاهتمام في الجوانب التطبيقية .. مشدداً على ضرورة أن تكون الجامعة مركز حقيقي لإنتاج المعرفة تساهم في بناء الأجيال المسلحة بالعلم والمعرفة.

كما قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومرافقيه، بتفقد صالة التسجيل والقبول برئاسة الجامعة بمنطقة فوه، واستمعوا من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور سالم العوبثاني والمسؤولين في إدارة القبول إلى شرح مفصل حول إجراءات القبول والتنسيق للطلاب الكترونياً.