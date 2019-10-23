- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
تردد يمني بشأن المشاركة في بطولة خليجي 24 بقطر
الخليج 365
لازال المنتخب اليمني لكرة القدم متردداً بشأن موقفه من المشاركة في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر، وقاطعتها السعودية والإمارات والبحرين .
وأجريت اليوم قرعة خليجي 24، وإعلان أن البطولة ستقام بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي قطر وسلطنة عمان والكويت والعراق واليمن.
وبحسب القرعة التي أجريت اليوم فإن مباريات البطولة ستقام من دور واحد، وسيتوج باللقب المنتخب الذي يحقق أعلى رصيد من النقاط.
ويعتبر دخول اسم المنتخب اليمني في سحب القرعة أن هناك توجه للمشاركة في البطولة، ولكن إتحاد كرة القدم الموالي معظمه للإصلاح جناح قطر لم يصدر حتى الأن بيان يوضح موقفه من البطولة .
وقال جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على هامش قرعة البطولة :“حتى الآن اليمن مشارك في خليجي24 وحتى في حال انسحابه ستقام البطولة بأربعة منتخبات وفقًا للوائح الاتحاد الخليجي“.
وعن النسخة المقبلة من البطولة قال الشكيلي: ”هناك طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة خليجي 25 وسيتم النظر فيه خلال الجمعية العمومية“.
وسيتحمل الاتحاد القطري لكرة القدم الجوائز المالية خليحي 24 لأن هناك إشكالية قانونية مع الشركة الراعية للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تردد يمني بشأن المشاركة في بطولة خليجي 24 بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.