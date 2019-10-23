الأربعاء 23 أكتوبر 2019

تردد يمني بشأن المشاركة في بطولة خليجي 24 بقطر

الخليج 365

لازال المنتخب اليمني لكرة القدم متردداً بشأن موقفه من المشاركة في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر، وقاطعتها السعودية والإمارات والبحرين .



وأجريت اليوم قرعة خليجي 24، وإعلان أن البطولة ستقام بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي قطر وسلطنة عمان والكويت والعراق واليمن.

وبحسب القرعة التي أجريت اليوم فإن مباريات البطولة ستقام من دور واحد، وسيتوج باللقب المنتخب الذي يحقق أعلى رصيد من النقاط.

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ويعتبر دخول اسم المنتخب اليمني في سحب القرعة أن هناك توجه للمشاركة في البطولة، ولكن إتحاد كرة القدم الموالي معظمه للإصلاح جناح قطر لم يصدر حتى الأن بيان يوضح موقفه من البطولة .

وقال جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على هامش قرعة البطولة :“حتى الآن اليمن مشارك في خليجي24 وحتى في حال انسحابه ستقام البطولة بأربعة منتخبات وفقًا للوائح الاتحاد الخليجي“.

وعن النسخة المقبلة من البطولة قال الشكيلي: ”هناك طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة خليجي 25 وسيتم النظر فيه خلال الجمعية العمومية“.

وسيتحمل الاتحاد القطري لكرة القدم الجوائز المالية خليحي 24 لأن هناك إشكالية قانونية مع الشركة الراعية للبطولة.