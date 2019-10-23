شاهد .. صور قتلى الميليشيات في معارك الملاحيظ بصعدة

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365
نشر الإعلامي العسكري السعودي، سليمان الدوسري، فيديو، يستعرض فيه صوراً لقتلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال المعارك التي شهدتها جبهة الملاحيظ في محافظة صعدة شمال البلاد .
وقال الدوسري في تغريدة له بتويتر تعليقاً على الفيديو، "جميع هؤلاء تم إرسالهم الى جهنم باذن الله على يد اشاوس وصناديد اللواء 18 السعودي خلال معارك الملاحيط في صعده" .
وفي تغريدات سابقة، كشف الدوسري، عن مصرع عدد من القيادات الحوثية البارزة في لواء الصماد 2 منهم العميد رياض الشرعبي، والعميد مجاهد الوصابي، وقبلهم مصرع قائد عمليات اللواء، الشعباني .
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