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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
صورة من الفيديو
الخليج 365
كشف مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو، في تسجيل فيديو وبالوثائق الأسباب الحقيقية وراء تعثر مشروع إعادة ترميم مدرسة الطويلة .. مؤكداً عدم مسؤولية السلطة المحلية بالمديرية عن تأخير إستكمال المشروع .
وقال سيدو في تسجيل فيديو، أن المشروع يقع ضمن مسؤولية السلطة المحلية للمحافظة كون تكلفته المالية كبيرة .. مؤكداً أن السلطة المحلية بالمديرية عملت على متابعة الجهات المختصة في المحافظة لاستكمال تنفيذ المشروع.
وأضاف أن المشروع توقف بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية على المدينة، وعند محاولة إستئنافه ظهرت بعض المشاكل المالية إلى جانب خلافات بين الهيئة العامة للأثار والمعالم التاريخية ومكتب وزارة التربية والتعليم .. موضحاً أن الأثار رفضت هدم المبنى وإعادة البناء من جديد على أعتبار أن المبنى يعتبر تاريخي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق والفيديو .. خالد سيدو يوضح أسباب تعثر مشروع إعادة ترميم مدرسة الطويلة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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