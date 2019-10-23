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القوات الجنوبية تتصدى لمحاولة اختراق حوثية جنوب غرب الضالع

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019

المقاومة

القوات الجنوبية تتصدى لمحاولة اختراق حوثية جنوب غرب الضالع

الخليج 365

تصدت القوات الجنوبية، اليوم الاربعاء، لمحاولة إختراق نفذتها ميلشيا الحوثي الإنقلابية عبر جبهة تورصة الأزارق جنوب غرب محافظة الضالع .

 

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وذكرت مصادر ميدانية، أن إشتباكات عنيفة إندلعت في جبهة تورصة الأزارق بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة ومجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

 

وقالت المصادر إن القوات الجنوبية المشتركة صدت هجوما حوثيا على موقع الفراشة، حاولت خلاله ميليشيات الحوثي الإيرانية الاستيلاء عليه، وسط تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة لإرباك القوات.

 

وأضافت أن القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم، بعد أن استدرجتهم إلى مناطق يسهل فيها استهدافهم، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح معظم المهاجمين، فيما فرّ من تبقى من ميليشيات الحوثي إلى مواقعهم السابقة، وقصفت القوات الجنوبية مواقع للميليشيات.

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