عدن .. لقاء يناقش مشروع سبل عيش المتضررين من النزاعات في صيرة

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365
ناقش مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، اليوم الأربعاء، مع مدير مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية سبأ سلطان، آلية تنفيذ مشروع سبل عيش المتضررين من النزاعات في المديرية.
وتطرق اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لمشروع سبل عيش المتضررين من النزاعات باذي بن شملان، إلى المراحل التي يتضمنها المشروع والتي تتركز على تأهيل 125 شاب وشابة ضمن برنامج تدريبي يساعدهم على اكتساب المهارات والمهن التي ستساهم في تحسين دخلهم ومساعدة اسرهم في توفير متطلبات الحياة.
وأشرف مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن على توزيع الاستمارات لأكثر من 600 متقدم ومتقدمة سيخضعون للمعايير المطروحة من قبل المؤسسة بعدها سيتم قبول 125 شابا وشابه للمشاركة في البرنامج التدريبي والتأهيلي.
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