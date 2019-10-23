وزير الثقافة يؤكد على أهمية عملية حصر وتوثيق الدان الحضرمي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

وزير الثقافة

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية مروان دماج، أهمية عملية حصر وتوثيق الدان الحضرمي من أجل الحفاظ على الموروث الوطني والحضرمي منه الذي يتميز بحضور وتنوع واسع، وأشار إلى قطع الوزارة خطوات في ذلك الملف من خلال المتابعة والعمل المستمر من قِبل كافة القائمين على هذا الملف.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، لجنة حصر وتوثيق الدان الحضرمي، بدء مهام اللجنة، وفق ما نشرته وكالة سبأ الحكومية .

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ويأتي اللقاء الذي ضم أيضاً وكيل محافظة حضرموت نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التراث والتنمية الثقافية وأعضاء لجنة الحصر المكونة من عدد من الباحثين والمختصين في الدان الحضرمي، استكمالاً للجهود السابقة من جانب وزارة الثقافة مع منظمة اليونسكو بشأن توثيق الدان الحضرمي والحفاظ عليه، والاستعداد لتدشين مرحلة الحصر والبدء في مرحلة التوثيق الرسمي لدى اليونسكو العام القادم 2020م.

وأعرب عن شكره لكافة القائمين على ملف الدان الحضرمي في الخارج والوزارة واللجنة المختصة ولجنة الحصر في حضرموت وجهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التراث وكيل حضرموت الدكتور سعيد العمودي.

من جانبه شدد الوكيل العمودي، على أهمية جهود الجميع في الحفاظ على الموروث الحضرمي باعتباره جوهر وعلامة فارقة تميزت به حضرموت في تراثها وتاريخها الحضاري والثقافي منذ آلاف السنين .. مؤكداً أن عملية الحصر والتوثيق هي حصانة للموروث من الضياع والتعدي والسرقة كحق دائم له حقوقه الرسمية والقانونية.

كما تحدث رئيس لجنة الحصر مدير مكتب وزارة الثقافة في الوادي أحمد بن دويس وأعضاء اللجنة، حول برنامج عمل اللجنة، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الثقافة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وفرع صندوق التراث والتنمية الثقافية بحضرموت نظير دعمهم بعملية حصر وتوثيق الدان الحضرمي.