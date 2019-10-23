الحضرمي يدعو الهند إلى تقديم مزيداً من التسهيلات لليمنيين

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - وكالات

دعا وزير الخارجية محمد الحضرمي، الهند إلى تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين لاسيما في إجراءات منح تأشيرة العلاج للمواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى الهند، وتسهيل تقديم طلبات التأشيرات لليمنيين من السفارات الهندية، وإمكانية رفع حصة اليمن من المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند الصديقة في كافة التخصصات لاسيما التخصصات العلمية.



جاء ذلك خلال لقاءه، وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض أخر تطورات مسار عملية السلام في اليمن، بحسب وكالة سبأ الحكومية .

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كما ناقش الوزير الحضرمي مع الوزير الهندي، عددا من القضايا الثنائية المتعلقة بأهمية استئناف أعمال اللجنة اليمنية الهندية المشتركة، والتي لم تعقد أي اجتماع لها منذ العام 2013م، بهدف حلحلة الملفات العالقة والدفع بمستوى العلاقات الى آفاق أرحب.

وأشاد الوزير الحضرمي، بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات، كما تطرق إلى أوضاع الجالية اليمنية المقيمة في الهند وأوضاع الطلاب والعالقين جرّاء الانقلاب الحوثي على الدولة منذ العام ٢٠١٤.

كما استعرض وزير الخارجية، آخر التطورات في عملية السلام المبنية على المرجعيات الثلاث واستمرار تعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم لاسيما فيما يتصل بمحافظة الحديدة.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، دعم حكومة بلاده للحكومة ‏اليمنية وقيادتها الشرعية ومساندة جهودها في استعادة الدولة وإحلال السلام، وأعرب عن أمله في أن يحل السلام ‏العادل والمستدام في اليمن.‏

كما أكد حرص بلاده على تقديم الدعم لليمن بما في ذلك الدعم الفني في المجالين الاقتصادي والثقافي, خصوصا في مجال التدريب والتأهيل بما يلبي احتياجاته خلال هذه الفترة.