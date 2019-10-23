صعدة.. قوات الجيش تحبط عملية التفاف حوثية في جبهة الحشوة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الجيش

متابعات_الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء، تشرين الأول 23، 2019، مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والارواح، خلال احباطها لعملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر المليشيا بمديرية الحشوة بصعدة.



وقال مصدر عسكري في اللواء التاسع حرس حدود لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" إن أفراد اللواء أحبطوا عملية التفاف وتسلل المليشيا بالتزامن من قصف مكثف من مدفعية التحالف على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها.

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إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش تقدما جيدا في مديرية رازح يوم أمس الثلاثاء، تشرين الأول 22، 2019، وفق ما أكدته مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مناطق بيت حشران، ومعتق، والعتم، والعريشة، في المديرية عقب معارك عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.. لافتة إلى أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبحسب مصادرنا فقد تم التقدم تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف.

ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع المواجهات في المناطق المذكورة، شن الطيران الحربي سلسلة غارات على تعزيزات للمليشيا في منطقة بني صياح بالمديرية ذاتها، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.